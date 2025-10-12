Ребров: «Характер, энергия, «Спартак» — первое, что вспоминается, когда думаешь о Глушакове»

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров в комментарии для «СЭ» описал бывшего капитана команды Дениса Глушакова.

11 октября 38-летний Глушаков провел прощальный матч с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива».

«Характер, энергия, «Спартак» — первое, что вспоминается, когда думаешь о Глушакове. Вспоминается, как отмечали чемпионство возле гладиатора...Самогон, гитара, много болельщиков. Это было классно», — сказал Ребров «СЭ».

Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул зимой. Летом он объявил о завершении карьеры.