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Ребров: «Характер, энергия, «Спартак» — первое, что вспоминается, когда думаешь о Глушакове»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров в комментарии для «СЭ» описал бывшего капитана команды Дениса Глушакова.

11 октября 38-летний Глушаков провел прощальный матч с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива».

«Характер, энергия, «Спартак» — первое, что вспоминается, когда думаешь о Глушакове. Вспоминается, как отмечали чемпионство возле гладиатора...Самогон, гитара, много болельщиков. Это было классно», — сказал Ребров «СЭ».

Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул зимой. Летом он объявил о завершении карьеры.

Денис Глушаков провел прощальный матч и&nbsp;завершил карьеру футболиста.Прощание капитана. Денис Глушаков провел последний матч в карьере

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Артем Ребров
Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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