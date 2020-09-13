Гончаренко vs «Спартак»: тренер выиграл у красно-белых половину матчей

Победа над «Спартаком» стала для Виктора Гончаренко шестой в 12 матчах. Белорусский специалист, ранее возглавлявший «Кубань» и «Уфу», дважды сыграл вничью и четыре раза уступил. При этом счет противостояния Гончаренко с красно-белыми во главе ЦСКА вновь сравнялся — 4:4 при одной ничьей. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Гончаренко против «Спартака»

Дата Турнир Команда Гончаренко Тренер «Спартака» Счет Голы 28.04.2014 Чемпионат Кубань Дмитрий Гунько 2:0 И.Попов-2 02.11.2014 Чемпионат Кубань Мурат Якин 3:3 Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски 25.09.2016 Чемпионат Уфа Массимо Каррера 1:0 Фатаи 30.04.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 1:2 А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков 12.08.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 2:1 Щенников, Витинью — Пашалич 10.12.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 0:3 Промес-2, Пашалич 23.09.2018 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 1:1 Влашич — Фернанду 06.04.2019 Чемпионат ЦСКА Олег Кононов 2:0 Сигурдссон-2 19.08.2019 Чемпионат ЦСКА Олег Кононов 1:2 Мариу Фернандес — Жиго-2 04.03.2020 Кубок ЦСКА Доменико Тедеско 2:3 (д.в.) Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон 30.06.2020 Чемпионат ЦСКА Доменико Тедеско 2:0 Влашич-2 13.09.2020 Чемпионат ЦСКА Доменико Тедеско 3:1 Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе

Всего: +6=2-4, мячи 20-16.