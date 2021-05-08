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Олич назвал причины победы ЦСКА над «Краснодаром»

21:46
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результат матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1).

«Начали не так, как договаривались. Возможно, слишком сильно оценили соперника. Но потом все наладилось, после первого гола игра перевернулась.

Я с первого дня сказал, что Эджуке умеет показывать класс на поле. Он очень силен, когда набирает свою скорость и идет за спину. Но это работает только, когда мяч у него под ногами. Мы работаем по поводу его действий на забеганиях и при подачах.

Большая разница по сравнению с другими матчами — скамейка. Было очень трудно играть почти без скамейки. Но сегодня было видно, что выбор игроков был больше, ребята с замены помогли. Это одна из главных причин нашей победы", — сказал Олич после матча.

ЦСКА прервал неудачную серию и выиграл первый матч за последние четыре встречи. Москвичи набрал 50 очков и сохраняют шансы побороться за еврокубки.

(Сергей Федоров)

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