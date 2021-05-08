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Олич рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

21:52
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о будущем полузащитника команды Николы Влашича.

«Будущее Влашича? Посмотрим. Он пока не тренировался с командой после травмы. Потом у него будет Евро. Затем все увидим в трансферное окно. Если он останется, это будет отлично. Это футболист, который делает разницу. Если этого не будет, поищем нового игрока», — заявил Олич.

Футболисту сборной Хорватии был поставлен диагноз «частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани».

23-летний игрок провел 34 матча в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро.

(Сергей Федоров)

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