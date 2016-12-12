11:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гончаренко покинул пост главного тренера "Уфы"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко покинул свой пост, сообщает официальный сайт "Уфы". Гончаренко возглавлял уфимский клуб с июня 2016 года. 

Ранее "СЭ" сообщал, что белорусский специалист является основным кандидатом на замену покинувшему ЦСКА Леониду Слуцкому. О назначении должно быть объявлено сегодня.

В связи с переходом на другую работу, по обоюдному согласию сторон футбольный клуб "Уфа" расторг трудовой контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Гончаренко возглавил "Уфу" в июне 2016 года. Под руководством белорусского специалиста наша команда пробилась в четвертьфинал Кубка России. В рамках РОСГОССТРАХ чемпионата России уфимцы одержали 7 побед, потерпели 6 поражений и 4 игры завершили вничью. После 17 туров "Уфа" занимает 8-ю позицию в турнирной таблице чемпионата. Футбольный клуб "Уфа" благодарит Виктора Гончаренко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще, - говорится в сообщении на официальном сайте "Уфы".

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http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3774-viktor-goncharenko-pokinul-ufu

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Материалы сюжета: ЦСКА: Ганчаренко вместо Слуцкого
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КОММЕНТАРИИ (5)
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П_о_в_а_р

Респект Гончаренке.

13:40

Izmor

Этот молчун, если возглавит ЦСКА, угробит клуб.

13:38

blue-white!

Зачем ему УФА со своими 3 тысячами болельщиков, и борьбой за 8-10 места. ЦСКА другой уровень, борьба за зону еврокубков и космические 7 тысяч болельщиков!)))

13:08

King's Bounty IIII

клал он на уфу

12:38

Тимурленг

Внезапно...

12:23

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