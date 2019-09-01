Гончаренко не исключил, что ЦСКА сделает приобретение перед закрытием трансферного окна

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) ответил на вопрос об уровне игры полузащитника Николы Влашича. При этом он оценил вероятность появления новичков до закрытия в понедельник трансферного окна — состав красно-синих могут пополнить форвард Николай Комличенко и полузащитник Лукас Сантос.

— Со стороны кажется, что Влашич играет не так ярко, как год назад летом и осенью. Почему? — вопрос Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

— Требовать от ребят, которые только пришли в футбол — не забывайте, что всей нашей группе футболистов 20-21, — стабильности в игре и результатах... Хотелось бы, чтобы мы прибавляли, но могут быть и взлеты, и падения. Скажем так, Никола и в полнакала достаточно ярко горит.

— Можете подвести итоги летней части чемпионата? И что ждете в последний день трансферного окна?

— Знаете, мы всегда оцениваем ситуацию, что могли где-то на два очка больше взять, но ведь могли и на два меньше. Наверное, заслужили то, что имеем. А что касается еще одного дня, то завтра посмотрим. Вполне возможно, какое-то приобретение будет. (Артем Агапов)

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