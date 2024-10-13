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Сегодня, 14:41

Гончаренко объяснил, почему принял решение возглавить «Пари НН»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал свое решение продолжить карьеру в нижегородском клубе.

Белорусский специалист подписал контракт с нижегородским клубом на два года.

— Чем привлек «Пари НН»?

— Мы же прекрасно понимаем ситуацию. Сейчас русскоговорящим тренерам сложно найти работу за пределами постсоветского пространства. Понятно, что мне хотелось быть в РПЛ. Но говорить о командах из верхней части таблицы... Наверное, когда ты имеешь в прошлом неудачный отрезок, сидеть, ждать предложений не приходится и надо идти работать.

— В какой момент с вами связался «Пари НН»? Потому что с предыдущим тренером клуб связывался задолго до отставки Сергея Юрана.

— Отвечая на этот вопрос, я буду ставить кого-то в неловкое положение. Я могу отвечать за себя, а не говорить про то, что происходило раньше. Потому что по отношению к Саше Иличу это будет неправильно.

В ближайшем матче «Пари НН» примет «Ростов» в Кубке России 19 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко
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