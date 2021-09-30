Голы Дрейера, Малкома, Клаудиньо и Сперцяна претендуют на звание лучшего в РПЛ по итогам сентября
Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала список голов, претендующих на звание лучшего по итогам сентября.
В списке присутствуют мячи Франсуа Камано («Локомотив»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Дениса Макарова («Динамо»), Сильвие Бегича («Крылья Советов»), Андерса Дрейера («Рубин»), Клаудиньо, Малкома (оба — «Зенит») и Виталия Лысцова («Ахмат»).
Выбираем лучшего игрока #ТинькоффРПЛ в сентябре!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021
?
Голосуйте за лучшего футболиста в нашей группе ВКонтакте! ?
?
? В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР
?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/dOEuodUS51
Лучшим голом июля и августа в РПЛ был признан мяч Алексея Ионова из «Краснодара» в игре 6-го тура против «Рубина» (2:0).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю