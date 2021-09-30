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Голы Дрейера, Малкома, Клаудиньо и Сперцяна претендуют на звание лучшего в РПЛ по итогам сентября

11:26
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала список голов, претендующих на звание лучшего по итогам сентября.

В списке присутствуют мячи Франсуа Камано («Локомотив»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Дениса Макарова («Динамо»), Сильвие Бегича («Крылья Советов»), Андерса Дрейера («Рубин»), Клаудиньо, Малкома (оба — «Зенит») и Виталия Лысцова («Ахмат»).

Лучшим голом июля и августа в РПЛ был признан мяч Алексея Ионова из «Краснодара» в игре 6-го тура против «Рубина» (2:0).

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Иван Торопцев все материалы автора

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