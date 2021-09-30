Шварц рассказал, с чем было связано его желание возглавить российский клуб

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, почему год назад решил возглавить московский клуб.

— Можно ли назвать ваш приезд в Россию «кризисом среднего возраста»? Кризис — это не обязательно плохо, это признание того, что надо искать новый путь. Искали ли вы в России новый путь?

— Это абсолютно не имеет никакого отношения к возрасту. Так сложилось, что я приехал сюда именно в этом возрасте. Мы предметно пообщались с руководством. Поняли те задачи, которые перед нами стоят. Я был убежден, что путь, выбранный мной, — это своего рода вызов, и я был рад его принять.

Я абсолютно понимаю желание выиграть титул. Я обожаю каждого из болельщиков, кто не равнодушен к клубу. Не могу что-то обещать, но в то же время я глубоко убежден, что мы благодаря нашей ежедневной работе приложим все усилия, чтобы клуб снова стал известным и смог что-то завоевать.

Специалист возглавил «Динамо» 14 октября 2020 года. После 9 туров Тинькофф РПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 19 баллов.