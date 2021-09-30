Глушаков, Дзюба и Агаларов попали в список претендентов на звание лучшего игрока сентября в РПЛ

Пресс-служба Тинькофф РПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего игрока сентября.

В список попали вратарь Гильерме («Локомотив», 3 матча, 3 сухие игры), полузащитники Клаудиньо («Зенит», 1 гол и 2 результативные передачи в 3 матчах) и Денис Глушаков («Химки», 3 гола в 3 матчах), а также нападающие Артем Дзюба («Зенит», 3 гола и 2 результативные передачи в 3 матчах) и Гамид Агаларов («Уфа», 3 гола в 3 матчах).

Выбираем лучшего игрока #ТинькоффРПЛ в сентябре!

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? В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР

?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/dOEuodUS51 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021

Напомним, лучшим футболистом РПЛ в июле и августе был признан нападающий «Локомотива» Федор Смолов.