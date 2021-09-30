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Глушаков, Дзюба и Агаларов попали в список претендентов на звание лучшего игрока сентября в РПЛ

11:15
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего игрока сентября.

В список попали вратарь Гильерме («Локомотив», 3 матча, 3 сухие игры), полузащитники Клаудиньо («Зенит», 1 гол и 2 результативные передачи в 3 матчах) и Денис Глушаков («Химки», 3 гола в 3 матчах), а также нападающие Артем Дзюба («Зенит», 3 гола и 2 результативные передачи в 3 матчах) и Гамид Агаларов («Уфа», 3 гола в 3 матчах).

Напомним, лучшим футболистом РПЛ в июле и августе был признан нападающий «Локомотива» Федор Смолов.

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Иван Торопцев все материалы автора

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