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Габулов считает справедливым увольнение Федотова из ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Абсолютно справедливое решение, неожиданностью не стало, все к этому шло, руководство ЦСКА приняло правильное решение в связи с отсутствием результата как в кубке, так и в чемпионате. В целом ЦСКА по ходу сезона не показывал тот уровень футбола, который должен был показывать, к которому привыкли все болельщики, не было стабильности, красивой игры, поэтому и не было результата. Хотя претендовать на это ЦСКА был обязан.

Я изначально скептически относился к назначению Федотова в ЦСКА, я понимал, что это не тот тренерский штаб, который способен выстроить работу в длинную, с перспективами, потенциалом, чтобы закрепиться среди ведущих клубов страны по игре и результату», — приводит слова Габулова ТАСС.

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством команда завоевала Кубок России и серебряные медали национального первенства в сезоне-2022/23. В прошедшем сезоне ЦСКА занял шестое место в РПЛ и дошел до финала пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором уступил «Зениту».

Источник: ТАСС
Владимир Габулов
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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Балтика – Локомотив
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