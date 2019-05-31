Голосование "СЭ": Луиз Адриану и Левашов считают лучшими себя

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" набрал 182 балла.

Четыре футболиста поставили себя на первое место в тройке лучших. По три очка таким образом получили нападающий "Спартака" Луиз Адриану, вратарь "Арсенала" Михаил Левашов, а также железнодорожники защитник Соломон Кверквелия и полузащитник Дмитрий Баринов.

Дзюба - лучший по версии футболистов! //

Интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае