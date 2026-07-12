«Зенит» — «Црвена Звезда»: петербуржцы ведут в счете после первого тайма

«Зенит» ведет в счете после первого тайма матча Winline Суперсерии против «Црвены Звезды» — 1:0.

На 20-й минуте встречи пенальти реализовал нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев.

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Црвена Звезда» является чемпионом Сербии сезона-2025/2026. Команду возглавляет экс-тренер «Спартака» Деян Станкович.