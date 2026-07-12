«Ахмат» подписал вратаря Мицаева из «Велеса»

Голкипер Расул Мицаев перешел из «Велеса» в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев.

Контракт Мицаева с «Ахматом» рассчитан на три года с возможностью продления на один сезон.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 36 матчей за «Велес» во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 20 раз отыграл на ноль. Он выступал за московскую команду с января 2025 года.

Вратарь является воспитанником «Спартака» из Нальчика. Также он был в системе московского «Динамо» и махачкалинского «Динамо», после чего играл за «Форте» из Таганрога и курский «Авангард».