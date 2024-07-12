Голкипер Лунев рассказал об адаптации в «Динамо»
Голкипер «Динамо» Андрей Лунев рассказал об адаптации в московском клубе и целях команды на предстоящий сезон-2024/25.
«Еще не все ребята подъехали, а так со всеми общаюсь, иностранцы учат русский язык, так что все нормально. Пока больше общаюсь с теми, кого знал раньше, и в силу специфики тренировочного процесса — с другими вратарями. Будем стараться, у нас есть такая задача. Должны исправить то, чего не хватило в прошлом сезоне, чтобы все получилось в этом«, — цитирует Лунева пресс-служба клуба.
Голкипер перешел в «Динамо» 18 июня и подписал контракт с клубом до 2026 года. В сезоне-2023/24 32-летний футболист был основным вратарем в «Карабахе» и провел 34 матча во всех турнирах.
«Динамо» в прошедшем сезоне заняло третье место в РПЛ.
Источник: Сайт ФК Динамо
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