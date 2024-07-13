Источник: «Зенит» согласовал контракт с Иличем до 2029 года
Полузащитник «Торино» Иван Илич близок к переходу в «Зенит», утверждает журналист Николо Скира.
По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга подпишет контракт с 23-летним сербом до конца июня 2029 года. Футболист будет получать 3 миллиона евро в год.
12 июня «СЭ» сообщал, что хавбек в ближайшие несколько дней должен прилететь в Россию для завершения перехода в «Зенит».
Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 игрок провел за команду 33 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость серба в 18 миллионов евро.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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