Источник: «Зенит» согласовал контракт с Иличем до 2029 года

Полузащитник «Торино» Иван Илич близок к переходу в «Зенит», утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга подпишет контракт с 23-летним сербом до конца июня 2029 года. Футболист будет получать 3 миллиона евро в год.

12 июня «СЭ» сообщал, что хавбек в ближайшие несколько дней должен прилететь в Россию для завершения перехода в «Зенит».

Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 игрок провел за команду 33 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость серба в 18 миллионов евро.