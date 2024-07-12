Личка оценил игру «Динамо» в товарищеском матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после товарищеского матча против «Спартака» (1:1, пенальти — 5:4) оценил игру команды.

«Первый тайм был супер с хорошей игрой с нашей стороны. Второй тоже начали неплохо. К сожалению, Муми и Тюка не использовали свой момент — подвела коммуникация. А с 60-й минуты у нас начались проблемы», — цитирует Личку пресс-служба команды.

«Динамо» 20 июля сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/24.