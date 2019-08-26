Гол Заболотного не спас «Сочи» от поражения в матче с «Уралом»

«Урал» обыграл «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России — 3:1.

В составе победителей отличились Эрик Бикфалви, Андрей Панюков и Николай Димитров. За сочинский клуб забил Антон Заболотный, который прервал 17-матчевую безголевую серию в чемпионате России. В последний раз 28-летний форвард отличался 13 мая 2018 года, когда в составе «Зенита» поучаствовал в разгроме хабаровского СКА — 6:0.

«Урал» набрал 10 очков и догнал в турнирной таблице РПЛ «Уфу» и «Рубин». «Сочи», в активе которого 3 очка, остался на 15-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Сочи» — 3:1 (1:1)

Голы: Бикфалви, 16 — с пенальти (1:0). А.Заболотный, 43 (1:1). Панюков, 74 (2:1). Димитров, 84 (3:1).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Насыров, 90), Аугустыняк, Бумаль, Бикфалви, Бавин (Ильин, 65), Панюков (Егорычев, 79).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов (Калугин, 80), Лагатор, Юрганов (Мостовой, 36), Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Карапетян, 77), А.Заболотный, Полоз.

Предупреждения: Набиуллин, 37. Ароян, 45+2. Димитров, 79.

Судьи: Карасев. Шаламберидзе (оба — Москва), Демешко (Химки).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Казарцев (Санкт-Петербург).

26 августа. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

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