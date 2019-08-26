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Заболотный прервал 17-матчевую безголевую серию

19:08
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России с «Уралом» и прервал 17-матчевую безголевую серию в чемпионате России.

В последний раз 28-летний форвард отличался 13 мая 2018 года, когда в составе «Зенита» поучаствовал в разгроме хабаровского СКА — 6:0. (Кирилл Бурдаков)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

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Урал — Сочи

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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