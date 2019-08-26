Заболотный прервал 17-матчевую безголевую серию
19:08
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России с «Уралом» и прервал 17-матчевую безголевую серию в чемпионате России.
В последний раз 28-летний форвард отличался 13 мая 2018 года, когда в составе «Зенита» поучаствовал в разгроме хабаровского СКА — 6:0. (Кирилл Бурдаков)
? Дебютный гол Антона Заболотного за «Сочи»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2019
? #УралСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».
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