Заболотный прервал 17-матчевую безголевую серию

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России с «Уралом» и прервал 17-матчевую безголевую серию в чемпионате России.

В последний раз 28-летний форвард отличался 13 мая 2018 года, когда в составе «Зенита» поучаствовал в разгроме хабаровского СКА — 6:0. (Кирилл Бурдаков)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица