Алексей Березуцкий впервые в карьере стал лучшим тренером месяца в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий признан лучшим тренером месяца в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба РПЛ, главного тренера ЦСКА единогласно поддержали эксперты и болельщики.

Напомним, что после зимней паузы армейцы одержали четыре победы в четырех матчах.

После 22 туров красно-синие набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.