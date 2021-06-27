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Азмун присоединится к «Зениту» 30 июня, Дзюба — спустя неделю

22:15
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» 28 июня отправится на сбор в Австрию без ряда футболистов, которые в начале лета выступали за свои сборные.

В частности, 26-летнего иранского форварда Сердара Азмуна ждут в расположении сине-бело-голубых 30 июня, а его 32-летнего российского коллегу по амплуа Артема Дзюбу — к 7 июля, когда петербуржцы проведут против немецкого «Вердера» второй контрольный матч на этом этапе подготовки.

Ранее зенитовцы работали на своей базе в Удельной, а в Австрии пробудут до 11 июля.

Помимо встречи с клубом из Бремена запланированы еще два спарринга — с «Шальке» (3 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

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