«Зенит» 28 июня отправится на сбор в Австрию без ряда футболистов, которые в начале лета выступали за свои сборные.

В частности, 26-летнего иранского форварда Сердара Азмуна ждут в расположении сине-бело-голубых 30 июня, а его 32-летнего российского коллегу по амплуа Артема Дзюбу — к 7 июля, когда петербуржцы проведут против немецкого «Вердера» второй контрольный матч на этом этапе подготовки.

Ранее зенитовцы работали на своей базе в Удельной, а в Австрии пробудут до 11 июля.

Помимо встречи с клубом из Бремена запланированы еще два спарринга — с «Шальке» (3 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).