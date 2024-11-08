Гол Кордобы «Крыльям Советов» признан лучшим в РПЛ в октябре

Гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) признан лучшим в чемпионате России в октябре.

Колумбиец отличился на 42-й минуте встречи дальним ударом с расстояния 35 м до ворот самарцев.

6 ноября стало известно, что Кордоба признан лучшим футболистом октября в РПЛ. В прошлом месяце форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 3 играх чемпионата России.