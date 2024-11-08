Булыкин: «Дзюба доказывает, что можно играть на высоком уровне долго»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы форварда Артема Дзюбы в «Акроне».

«Дзюба доказывает, что можно играть на высоком уровне долго, особенно, когда ты габаритный форвард. Поэтому, я думаю, он еще забьет за «Акрон» несколько голов, если не уедет в Китай», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Осенью 2024 года Артем Дзюба перешел в «Акрон» как свободный агент. В составе тольяттинского клуба футболист принял участие в семи матчах, забил два гола и отдал три результативные передачи во всех турнирах.