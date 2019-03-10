Гол Джикии со штрафного принес "Спартаку" победу над "Динамо"

"Спартак" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России обыграл "Динамо" (1:0). Единственный гол обводящим ударом после розыгрыша штрафного забил защитник Георгий Джикия. В середине второго тайма капитан красно-белых спас свою команду, выбив мяч из пустых ворот.
📹 Второй гол Георгия Джикии в этом сезоне #РПЛ!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 10 марта 2019 г.
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"Спартак" (32 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице, отставание от ЦСКА – 1 балл, от "Краснодара" – 2. "Динамо" (23) расположилось на 10-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: Джикия, 16.
"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов (Морозов, 65), Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Рауш (Марков, 70), Черных (Кардозу, 46), Тетте, Соу, Жоаузинью, Луценко.
"Спартак" (Москва): Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Мелкадзе (Луиз Адриану, 52), Зобнин, Гулиев, Ханни (Ташаев, 83), Мельгарехо (Ломовицкий, 90), Зе Луиш.
Предупреждения: Соу, 15. Гулиев, 56. Айртон, 69. Джикия, 76. Луиз Адриану, 80. Зе Луиш, 83. Евгеньев, 84.
Судьи: Турбин (Дмитров). Болотенков, Кобзев (оба - Москва).
10 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".
Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/