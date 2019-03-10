Гол Джикии со штрафного принес "Спартаку" победу над "Динамо"

"Спартак" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России обыграл "Динамо" (1:0). Единственный гол обводящим ударом после розыгрыша штрафного забил защитник Георгий Джикия. В середине второго тайма капитан красно-белых спас свою команду, выбив мяч из пустых ворот.

"Спартак" (32 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице, отставание от ЦСКА – 1 балл, от "Краснодара" – 2. "Динамо" (23) расположилось на 10-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Джикия, 16.

"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов (Морозов, 65), Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Рауш (Марков, 70), Черных (Кардозу, 46), Тетте, Соу, Жоаузинью, Луценко.

"Спартак" (Москва): Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Мелкадзе (Луиз Адриану, 52), Зобнин, Гулиев, Ханни (Ташаев, 83), Мельгарехо (Ломовицкий, 90), Зе Луиш.

Предупреждения: Соу, 15. Гулиев, 56. Айртон, 69. Джикия, 76. Луиз Адриану, 80. Зе Луиш, 83. Евгеньев, 84.

Судьи: Турбин (Дмитров). Болотенков, Кобзев (оба - Москва).

10 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам