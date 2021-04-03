Смородская — о «Краснодаре»: «Что-то засбоило в команде. Потеряли шансы на еврокубки»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение «Краснодара» от «Ахмата» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (0:5).
«В «Краснодаре» что-то засбоило, — сказала Смородская «СЭ». — Не мне судить, что именно. Мне всегда трудно комментировать такие тяжелые поражения, потому что это сильный удар по команде. В любом случае, о проблемах «Краснодара» надо спрашивать их самих. У них потеряны шансы на еврокубки. Ищут виноватого? И правильно делают, и обязательно найдут. После этого, будут какие-то перемены в «Краснодаре».
Смородская также считает, что Виктор Гончаренко может подойти на пост главного тренера «Краснодара».
«Отставка Мусаева? Это было бы логично. Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара»? Да, он хороший тренер, он настоящий профессионал», — добавила Смородская.
После поражения от «Ахмата» «Краснодар» занимает 10-ю строчку в таблице РПЛ с 34 очками. После зимней паузы команда Мурада Мусаева смогла обыграть только «Тамбов».
(Артем Бухаев)
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