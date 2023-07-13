Гогличидзе рассказал, задумывался ли о смене гражданства
Защитник Лео Гогличидзе рассказал, задумывался ли он о смене спортивного гражданства.
— У тебя есть грузинские корни?
— Да, папа грузин.
— Не было мысли сейчас поменять спортивное гражданство?
— Честно — в голове такие мысли есть, но все прекрасно понимают, что тогда я буду считаться легионером, и будет тяжеловато в дальнейшем. Конечно, есть такое желание. Надеюсь, это все в будущем.
— Пока не поступало предложений из сборной Грузии?
— Нет, у меня же нет паспорта. Смысла не вижу приглашать, пока нет гражданства, — цитирует Гогличидзе «РБ Спорт».
В минувшем сезоне футболист участвовал в 37 матчах «Урала» во всех турнирах, сделав 1 ассист. Сезон-2023/24 он проведет в аренде в «Оренбурге».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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