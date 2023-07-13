Гогличидзе рассказал, задумывался ли о смене гражданства

Защитник Лео Гогличидзе рассказал, задумывался ли он о смене спортивного гражданства.

— У тебя есть грузинские корни?

— Да, папа грузин.

— Не было мысли сейчас поменять спортивное гражданство?

— Честно — в голове такие мысли есть, но все прекрасно понимают, что тогда я буду считаться легионером, и будет тяжеловато в дальнейшем. Конечно, есть такое желание. Надеюсь, это все в будущем.

— Пока не поступало предложений из сборной Грузии?

— Нет, у меня же нет паспорта. Смысла не вижу приглашать, пока нет гражданства, — цитирует Гогличидзе «РБ Спорт».