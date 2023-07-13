Колодин — о Захаряне: «Нужно начинать показывать себя здесь, а Европа от него никуда не убежит»
Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна.
«Захарян был просто молодым мальчиком в «Динамо», у которого все получалось. Сейчас футболисты настраиваются на него по другому, знают его сильные и слабые качества. Он не ожидал, что против него будут так играть. Надеюсь, что он наберется опыта и будет хитрее и мастеровитее. Нужно начинать показывать себя здесь, а Европа от него никуда не убежит. Даже в нынешнее время. Я в 20 лет вообще не знал, куда бежать, выходил на поле перепуганным. Сейчас от них спрос больше», — сказал Колодин «СЭ».
В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом 2022 года 20-летний россиянин был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.
По информации «СЭ», «Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -