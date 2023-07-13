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Колодин — о Захаряне: «Нужно начинать показывать себя здесь, а Европа от него никуда не убежит»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна.

«Захарян был просто молодым мальчиком в «Динамо», у которого все получалось. Сейчас футболисты настраиваются на него по другому, знают его сильные и слабые качества. Он не ожидал, что против него будут так играть. Надеюсь, что он наберется опыта и будет хитрее и мастеровитее. Нужно начинать показывать себя здесь, а Европа от него никуда не убежит. Даже в нынешнее время. Я в 20 лет вообще не знал, куда бежать, выходил на поле перепуганным. Сейчас от них спрос больше», — сказал Колодин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом 2022 года 20-летний россиянин был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.

По информации «СЭ», «Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.

Арсен Захарян
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