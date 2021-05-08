Сутормин – о ничьей с «Уфой»: «У нас были моменты, которые нужно было реализовать, но не получилось»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итог матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (0:0).
«Каждый хочет побеждать, и мы — не исключение, поэтому сегодня настраивались на победу. Жаль, что не получилось. Реализация подвела. «Уфе» нужно отдать должное — команда хорошо и плотно оборонялась, они не давали нам свободных зон. Тем не менее, у нас были моменты, которые нам нужно было использовать. Не получилось. И все вместе это привело к ничейному результату», - приводит слова Сутормина официальный сайт клуба.
«Уфа» набрала 22 очка и покинула зону вылета, поднявшись на 13-е место. На 14-ю строчку опустился «Ротор». У «Зенита» 62 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-08-aleksey-sutormin-kazhdyy-khochet-pobezhdat-i-my-ne-isklyuchenie.htm
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