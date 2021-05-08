Сутормин – о ничьей с «Уфой»: «У нас были моменты, которые нужно было реализовать, но не получилось»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итог матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (0:0).

«Каждый хочет побеждать, и мы — не исключение, поэтому сегодня настраивались на победу. Жаль, что не получилось. Реализация подвела. «Уфе» нужно отдать должное — команда хорошо и плотно оборонялась, они не давали нам свободных зон. Тем не менее, у нас были моменты, которые нам нужно было использовать. Не получилось. И все вместе это привело к ничейному результату», - приводит слова Сутормина официальный сайт клуба.

«Уфа» набрала 22 очка и покинула зону вылета, поднявшись на 13-е место. На 14-ю строчку опустился «Ротор». У «Зенита» 62 очка.