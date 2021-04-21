Агент Карреры заявил, что специалист готов вернуться в Россию

Агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, Андреа Д'Амико заявил, что итальянский специалист готов вернуться в Россию.

«Массимо будет готов вернуться в Россию, но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо», — приводит «РБ Спорт» слова Д'Амико.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года, вместе с красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны. 19 апреля 56-летний итальянец был уволен из «Бари», где работал с февраля 2021 года.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что покинет команду по окончании сезона-2020/21.