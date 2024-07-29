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Глушаков считает, что «Спартак» не сможет бороться за чемпионство

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что «Спартак» не будет бороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

28 августа красно-белые обыграли подмосковный клуб в рамках 2-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

«Удивил ли «Спартак»? Нет. Разбирали их игру с «Оренбургом» — все было так, как и ожидали. Сами виноваты, как бывает в футболе: ошиблись — пропустили. Это нормальное явление. «Спартак» — претендент на чемпионство? Нет, конечно. Давайте говорить правду в глаза. На данный момент «Спартаку» и любой другой команде сложно конкурировать с «Зенитом», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

После двух стартовых туров РПЛ в активе «Спартака» 3 очка. По итогам сезона-2023/24 «Зенит» стал чемпионом страны в 6-й раз подряд.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
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Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

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Сергей Брызгалов

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