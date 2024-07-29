Лукас Вера: «Флорентин — мой друг. Если я попрошу, он перейдет в «Химки»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос, кто из игроков «Оренбурга» мог бы усилить подмосковный клуб.

«Кто из «Оренбурга» мог бы сейчас усилить «Химки»? Ох, это сложный вопрос — там много качественных игроков, способных усилить любую команду. Флорентин? Ха-ха, Габриэль — мой хороший друг, если я поговорю с Флорентином, он согласится перейти в «Химки», — цитирует Веру «РБ Спорт».

25-летний Флорентин выступает за «Оренбург» с 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 2,3 миллиона евро.