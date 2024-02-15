Глушаков: «Промес мне говорил: «Я русский. Куда я поеду, брат? Я уже здесь»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего красно-белых Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

— Промеса признали виновным и дали шесть лет тюрьмы заочно. Теперь Квинси пожизненный москвич?

— Встречался с ним до игры с «Ростовом» в Москве, где «Спартак» победил. Мы сидели, общались. Сказал ему: «Квинси, ты уже русский». На что он мне ответил: «Конечно, я русский. Куда я поеду, брат? Я уже здесь. Ты же знаешь меня». И я сказал: «Конечно, ты мой черный брат, а я твой белый брат». Деваться некуда, Промес будет в России. Да и не надо ему никуда дергаться, у него русский менталитет. Может спокойно жить в столице, быть здесь.

— Ещенко сказал, что Промес после завершения карьеры будет работать тренером «Спартака».

— Все зависит от человека, все разные. Тут либо дано, либо нет. Плюс кто-то после карьеры говорит: «Ненавижу футбол, не хочу там быть». Никто не знает, как закончится наша карьера.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.