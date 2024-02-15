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15 февраля, 15:30

Глушаков и «Ростов» не общались по поводу контракта: «Благодарен за возможность пройти два сбора»

Глушаков заявил, что не общался с «Ростовом» по поводу контракта
Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в «Ростове». Также футболист рассказал, как изменился тренер Валерий Карпин.

«Я анализировал [его работу], когда он был в «Спартаке». Карпин был инициатором моего перехода туда, за что ему благодарен. Очень ему благодарен, что сейчас взял меня на сбор команды. У нас не было никакого общения по поводу контракта. Когда писали, что Глушаков на просмотре в «Ростове», то с улыбкой смотрел на это. Вы на меня 15-16 сезонов смотрите, не видели, что ли? На просмотре — это мальчики 16-17 лет, про меня не надо такое писать (смеется). О просмотре речи не было, о контракте тоже ничего не говорили. Просто благодарен руководству и тренерскому штабу «Ростова» за предоставленную возможность пройти два полноценных сбора», — сказал Глушаков «СЭ».

Футболист также отметил, что принципы Карпина в тренировочном процессе не изменились:

«Конечно, в тренировочном процессе Карпина со времен «Спартака» многое поменялось, но принципы — нет. Карпин был строгий, жесткий, добродушный, естественный — это осталось. У него есть своя линия, он ее как гнул, так и гнет постоянно. Если он хочет разыгрывать [мяч], команда будет это делать. Тренер — художник, он рисует эту картину, это его видение на игру своей команды. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Главное, что Карпину это приносит результат. Он ошибается, это делают абсолютно все, и он с командой идет до талого дальше», — добавил Глушаков.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Денис Глушаков празднует победу &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;чемпионате России в&nbsp;2017 году. «После сбора в «Ростове» понимаю, что ничем не уступаю ни молодым, ни игрокам сборной России». Интервью Глушакова
Валерий Карпин
Денис Глушаков
Футбол
ФК Ростов
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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