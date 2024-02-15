Глушаков и «Ростов» не общались по поводу контракта: «Благодарен за возможность пройти два сбора»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в «Ростове». Также футболист рассказал, как изменился тренер Валерий Карпин.

«Я анализировал [его работу], когда он был в «Спартаке». Карпин был инициатором моего перехода туда, за что ему благодарен. Очень ему благодарен, что сейчас взял меня на сбор команды. У нас не было никакого общения по поводу контракта. Когда писали, что Глушаков на просмотре в «Ростове», то с улыбкой смотрел на это. Вы на меня 15-16 сезонов смотрите, не видели, что ли? На просмотре — это мальчики 16-17 лет, про меня не надо такое писать (смеется). О просмотре речи не было, о контракте тоже ничего не говорили. Просто благодарен руководству и тренерскому штабу «Ростова» за предоставленную возможность пройти два полноценных сбора», — сказал Глушаков «СЭ».

Футболист также отметил, что принципы Карпина в тренировочном процессе не изменились:

«Конечно, в тренировочном процессе Карпина со времен «Спартака» многое поменялось, но принципы — нет. Карпин был строгий, жесткий, добродушный, естественный — это осталось. У него есть своя линия, он ее как гнул, так и гнет постоянно. Если он хочет разыгрывать [мяч], команда будет это делать. Тренер — художник, он рисует эту картину, это его видение на игру своей команды. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Главное, что Карпину это приносит результат. Он ошибается, это делают абсолютно все, и он с командой идет до талого дальше», — добавил Глушаков.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».