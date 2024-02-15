У Глушакова есть варианты для продолжения карьеры в футболе

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о прошедших сборах с «Ростовом». Также футболист отметил, что у него есть варианты для продолжения карьеры.

«Опыт позитивный, продуктивный. Все цели, которые были намечены на сборы, воплотились в жизнь. Я хотел прежде всего набрать оптимальную форму. С хорошим тренерским штабом и тренировочным процессом мне это удалось. Я почувствовал новый прилив сил. Что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом. Это вопрос, который будет решаться в течение следующих дней. Пока есть варианты, нужно выбрать правильное решение», — сказал Глушаков «СЭ».

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».