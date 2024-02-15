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15 февраля, 15:00

Глушаков — о будущем: «Есть звонки, варианты с новым клубом»

У Глушакова есть варианты для продолжения карьеры в футболе
Артем Бухаев
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о прошедших сборах с «Ростовом». Также футболист отметил, что у него есть варианты для продолжения карьеры.

«Опыт позитивный, продуктивный. Все цели, которые были намечены на сборы, воплотились в жизнь. Я хотел прежде всего набрать оптимальную форму. С хорошим тренерским штабом и тренировочным процессом мне это удалось. Я почувствовал новый прилив сил. Что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом. Это вопрос, который будет решаться в течение следующих дней. Пока есть варианты, нужно выбрать правильное решение», — сказал Глушаков «СЭ».

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Денис Глушаков празднует победу &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;чемпионате России в&nbsp;2017 году. «После сбора в «Ростове» понимаю, что ничем не уступаю ни молодым, ни игрокам сборной России». Интервью Глушакова

Денис Глушаков
Футбол
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
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