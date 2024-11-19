Ледяхов считает, что «Спартаку» нужен российский спортивный директор

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос, нужно ли красно-белым приглашать на пост спортивного директора зарубежного специалиста.

10 ноября Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака». Специалист работал в клубе с декабря 2023 года.

«На данном этапе в «Спартак» можно пригласить российского спортивного директора. От Европы мы отрезаны. Российский специалист хорошо знает наш рынок. Думаю, «Спартаку» нужен спортивный директор из нашей страны», — сказал Ледяхов «РБ Спорт».

После первого круга РПЛ «Спартак» занимает пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.