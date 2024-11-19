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Ледяхов считает, что «Спартаку» нужен российский спортивный директор

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос, нужно ли красно-белым приглашать на пост спортивного директора зарубежного специалиста.

10 ноября Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака». Специалист работал в клубе с декабря 2023 года.

«На данном этапе в «Спартак» можно пригласить российского спортивного директора. От Европы мы отрезаны. Российский специалист хорошо знает наш рынок. Думаю, «Спартаку» нужен спортивный директор из нашей страны», — сказал Ледяхов «РБ Спорт».

После первого круга РПЛ «Спартак» занимает пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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