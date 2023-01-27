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Глушаков рассказал, как Каррера делился с помощниками премиальными за чемпионство от Федуна

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал подробности того, как экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера делился с помощниками премиальными за чемпионство от тогдашнего председателя совета директоров клуба Леонида Федуна.

«Лично присутствовал при одной некрасивой истории, — сказал Глушаков. — Все знали, что Федун заплатил Каррере миллион евро бонуса после чемпионства. А мы с Боккетти отдельно проговаривали эту тему с Массимо после той самой игры с «Тереком», когда весь стадион на поле выскочил. И если за распределение премиального миллиона на игроков отвечали мы, то с главным тренером договорились: «Штаб на вас».

А потом месяц шел за месяцем — и с помощниками он не рассчитывался. Информация в итоге выплыла в прессе. Через три месяца Каррера позвал Пилипчука, Хавьера, Риомми и нас с Боккетти в тренерскую. На столе лежали три конверта, и он кинул их ассистентам как собаке кость. Пилипчук свой конверт вернул, сказал: «Мне не надо, я кайфанул от чемпионства». После чего Каррера начал ему этот конверт натурально запихивать!

Потом Массимо говорил, что у него с Федуном была договоренность: эта премия — лично ему. Но это только они двое могут знать. Факт, что отношения с прежним штабом у него изменились полностью. И ведь на третий сезон Каррера не взял в штаб ни Мальфатти, ни Д'Урбано, не стал их отстаивать. Да, команда их не хотела, но, если главному тренеру помощник по-настоящему нужен, он его отстоит. Здесь же этого не было.

А Пилипчука вообще перестали слушать и довели до того, что он за три тура до конца объявил об уходе из команды и поблагодарил через «СЭ» всех, кроме Карреры. Не знаю, что это было, с Михалычем не обсуждал, но, поскольку раньше видел слезы Хавьера, то это встало у меня в один ряд. При этом Романа оболгали, говоря, что якобы он хотел стать главным тренером «Спартака». Об этом никогда разговора не заходило. И то, что из-за демарша Пилипичука команда плохо закончила сезон, — тоже бред. Обстановка была такая, что по-любому завершилось бы именно так".

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «На третий сбор приехал Федун — Каррера схватил мячи и давай бегать. Нога сразу прошла». Откровения Дениса Глушакова
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
14
4
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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