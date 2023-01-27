Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:32

Лео Гогличидзе рассказал о дружбе с хавбеком «Динамо» Фоминым

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о дружбе с хавбеком «Динамо» Даниилом Фоминым. Он расскахал, что игрок было-голубых его лучший друг и крестный его дочери.

— Как и почему сошлись с Фоминым?

— Начинали с самых низов и играли вместе за 1997 с ним и Димой Воробьевым, который сейчас в «Оренбурге». Даня уходил в Первую лигу в «Олимпиец» — я за ним. После Нижнего пути нас развели, но общение не прекращали.

Надо в сборную воссоедениться. У каждого футболиста есть цель попасть в сборную — это большой уровень. Неважно, официальные матчи или нет, с какими соперниками — никто ведь не мог представить, что России это предстоит. Важно просто представлять свою страну, — цитирует Гогличидзе Sport24.

Фомин с 2020 года играет за «Динамо». В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах РПЛ. Гогличидзе отметился 1 голевой передачей в 14 матчах за «Урал» в этом розыгрыше.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-27-goglichidze-iz-urala-o-sbornoy-rossii-mne-nado-vossoyedinitsya-tam-s-fominym-vazhno-predstavlyat-svoyu-stranu
Даниил Фомин
Лео Гогличидзе
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
0
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков рассказал, как Каррера делился с помощниками премиальными за чемпионство от Федуна

Лео Гогличидзе - об опухоли: «Врачи звонили и говорили, что надо ампутировать ногу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости