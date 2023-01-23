Главный тренер «Радничков» Чернышов: «С удовольствием бы сыграли с командой из России»

Главный тренер сербской команды «Раднички» Андрей Чернышов заявил, что хотел бы провести товарищеский матч на зимних сборах против одного из российских клубов.

«Естественно, если бы была такая возможность, то с удовольствием бы сыграли. Тем более, в Сербии такая ситуация, что очень хорошо относятся к россиянам и никаких негативных моментов не присутствует. Хотя для самой Сербии все не очень просто», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

Также он прокомментировал отказ европейских клубов от товарищеских матчей с командами из России.

«По-моему, люди на Западе не знают, что выдумать и какие меры против нас направить. Все начиналось с глобальных санкций. И в спорте были санкции, что они отстранили всех наших спортсменов от участия в международных соревнованиях. Это не приносит никаких вкладов, а сейчас дошли до того, что приказывают своим клубам не играть с российскими командами. Хотя это уже все напоминает бред. Я уверен, что футболисты и руководители клубов с удовольствием бы сыграли, но есть приказ руководителей стран. Я думаю, что вся проблема в этом», — добавил тренер.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. После отстранения национальная команда провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).