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12 февраля, 09:43

Глушаков покинул расположение «Ростова»

Виктория Кравченко
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Денис Глушаков.
Фото ФК «Ростов»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков покинул расположение «Ростова», сообщает пресс-служба клуба. На сборах с командой он провел месяц.

«Сегодня полузащитник покинул расположение команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Первый круг РПЛ «Ростов» завершил на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко после 18 туров.

Денис Глушаков
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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