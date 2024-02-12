Глушаков покинул расположение «Ростова»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков покинул расположение «Ростова», сообщает пресс-служба клуба. На сборах с командой он провел месяц.

«Сегодня полузащитник покинул расположение команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Первый круг РПЛ «Ростов» завершил на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко после 18 туров.