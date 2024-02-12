«Спартак» и РПЛ нарушили регламент. У спартаковца Быковского два разных номера

Нападающий «Спартака» Артем Быковский 5 февраля перезаявлен за красно-белых под другим номером. Это не предусмотрено регламентом чемпионата России.

В первой части сезона он использовал 93-й. Под ним форвард значится на официальном сайте «Спартака» и значился в заявке на сайте РПЛ, под ним выступал в МФЛ и оказывался в заявке первой команды на кубковый матч с «Динамо» (0:3). Теперь же он числится на сайте РПЛ под 12-м номером.

Между тем в пункте 9.5.1 регламента чемпионата России-2023/24 говорится, что «не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата».

К примеру, у Никиты Салтыкова был 14-й номер и он его сохранил после отзаявки и дозаявки в «Крыльях Советов». То же самое произошло с Никитой Матюниным — был отзаявлен «Локомотивом» в конце прошлого года, а затем вновь включен в список под тем же 54-м номером. Подобных случаев много, но всегда сохранялся тот же номер, что и в первой части сезона.

Почему же его поменяли Быковскому и нужно ли возвращать прежний номер?