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12 февраля, 09:35

«Спартак» и РПЛ нарушили регламент. У спартаковца Быковского два разных номера

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Нападающий «Спартака» Артем Быковский.
Фото ФК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Артем Быковский 5 февраля перезаявлен за красно-белых под другим номером. Это не предусмотрено регламентом чемпионата России.

В первой части сезона он использовал 93-й. Под ним форвард значится на официальном сайте «Спартака» и значился в заявке на сайте РПЛ, под ним выступал в МФЛ и оказывался в заявке первой команды на кубковый матч с «Динамо» (0:3). Теперь же он числится на сайте РПЛ под 12-м номером.

Между тем в пункте 9.5.1 регламента чемпионата России-2023/24 говорится, что «не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата».

К примеру, у Никиты Салтыкова был 14-й номер и он его сохранил после отзаявки и дозаявки в «Крыльях Советов». То же самое произошло с Никитой Матюниным — был отзаявлен «Локомотивом» в конце прошлого года, а затем вновь включен в список под тем же 54-м номером. Подобных случаев много, но всегда сохранялся тот же номер, что и в первой части сезона.

Почему же его поменяли Быковскому и нужно ли возвращать прежний номер?

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
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3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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