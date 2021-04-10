Глушаков: «Пока не ясно, что по травме»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0) сообщил, что пока не знает о характере своей травмы.
34-летний хавбек забил единственный гол в этой встрече, а на 83-й минуте был заменен из-за повреждения. По словам Глушакова, нужно пройти медобследование.
«Всех с победой, движемся дальше! Очередной и приятный гол! Спасибо за поддержку! Пока не ясно, что по травме, надеюсь, все ок — медобследование покажет», — написал Глушаков в Instagram.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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