Глушаков: «Пока не ясно, что по травме»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0) сообщил, что пока не знает о характере своей травмы.

34-летний хавбек забил единственный гол в этой встрече, а на 83-й минуте был заменен из-за повреждения. По словам Глушакова, нужно пройти медобследование.

«Всех с победой, движемся дальше! Очередной и приятный гол! Спасибо за поддержку! Пока не ясно, что по травме, надеюсь, все ок — медобследование покажет», — написал Глушаков в Instagram.