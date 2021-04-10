Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глушаков: «Пока не ясно, что по травме»

19:02
Теги:

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0) сообщил, что пока не знает о характере своей травмы.

34-летний хавбек забил единственный гол в этой встрече, а на 83-й минуте был заменен из-за повреждения. По словам Глушакова, нужно пройти медобследование.

«Всех с победой, движемся дальше! Очередной и приятный гол! Спасибо за поддержку! Пока не ясно, что по травме, надеюсь, все ок — медобследование покажет», — написал Глушаков в Instagram.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...