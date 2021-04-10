«Нам что, нужно было проиграть?» Газизов отреагировал на слухи о договорном характере матча с «Ахматом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о комментариях в социальных сетях о возможных договорных матчах с «Ахматом».
«Договорные матчи? О ерунде мне даже говорить не хочется. Мы играли очень хорошо в Грозном, и все это видели. Плюс там были определенные судейские ошибки. Мы хотели пройти в Кубке дальше, но не вышло. Борьба была и там, и здесь. Там больше повезло «Ахмату», здесь больше повезло нам. Чтобы этих разговоров не было нам надо было проиграть что ли?», — сказал Газизов «СЭ».
Сегодня, 10 апреля, «Уфа» разгромила «Ахмат» со счетом 3:0 и обошла в таблице тульский «Арсенал», заняв 14-ю строчку.
7 апреля «Ахмат» победил команду из Уфы в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России со счетом 1:0. Некоторые болельщики в социальных сетях предположили, что оба матча несли договорной характер.
(Артем Бухаев)
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