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Шварц: «Фомин обладает высоким футбольным интеллектом. Рад, что имею возможность работать с ним»

11:12
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» высказался о полузащитнике московского клуба Данииле Фомине.

— В сборной России Даниила Фомина используют на позиции защитника. Когда игрок действует не в своем амплуа и в команде возвращается к прежним ролям, обогащает ли это его?

Рад, что мы можем столь детально поговорить о Фомине. Это очень интеллигентный игрок, с высоким футбольным интеллектом. Великолепный игрок. Отличается прекрасными человеческими качествами. Если говорить именно как о футболисте, то он трудяга. Он отдается на 100 процентов на поле. Проделывает очень большой объем беговой работы. За матч пробегает 15 км. Для позиции восьмерки — это очень много. Я рад, что имею возможность работать с ним.

Надеюсь, что та замена, что была в матче против «Нижнего Новгорода», не повлияет на дальнейшую игру в национальной команде. Насколько я знаю, тренер национальной сборной использует Фомина так же на позиции в центре поля, на позиции центрального защитника...

Нам приятны столь лестные оценки наших игроков. В то же время стоит реально оценивать игроков и их качества. Грулев — игрок с большим потенциалом. Это игрок фактурный, физически крепкий. Он очень быстрый и каждый день упорно работает, чтобы улучшить свои качества. Не стоит его сравнивать с какими-то другими нападающими РПЛ. Для нас важно, чтобы в тренировочном процессе он выкладывался на 100 процентов и на протяжении долгого времени показывал качественную игру.

В этом сезоне 24-летний Фомин провел 9 матчей за «Динамо», забив 5 голов. 22-летний Грулев в 7 матчах РПЛ забил 1 гол.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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