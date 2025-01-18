Globo: «Зенит» принял предложение «Ботафого» по покупке Вендела

«Ботафого» договорился с «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела, сообщает Globo.

По информации источника, стороны в ближайшее время заключат сделку, им остается уладить только бюрократические детали.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 19 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забив два гола и сделав 11 результативных передач. Его контракт с питерцами рассчитан до лета 2028 года.

В 2024 году «Ботафого» впервые за 29 лет стал чемпионом Бразилии.