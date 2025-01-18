Globo: «Зенит» принял предложение «Ботафого» по покупке Вендела
«Ботафого» договорился с «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела, сообщает Globo.
По информации источника, стороны в ближайшее время заключат сделку, им остается уладить только бюрократические детали.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 19 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забив два гола и сделав 11 результативных передач. Его контракт с питерцами рассчитан до лета 2028 года.
В 2024 году «Ботафого» впервые за 29 лет стал чемпионом Бразилии.
Источник: Globo
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
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Спартак – Оренбург
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ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
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|
|
Алексей Батраков
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
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Оренбург
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|1
|5
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|1
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