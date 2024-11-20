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Сегодня, 12:30

Глебов — о словах Карпина про отставку: «Когда нет результата, человек устает психологически»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в комментарии «СЭ» отреагировал на высказывания главного тренера команды Валерия Карпина о возможной отставке.

«Понятно, что, когда нет результата, человек устает психологически и где-то говорит на эмоциях. Думаю, когда улучшим результат, не будет таких разговоров», — сказал Глебов «СЭ».

В нынешнем сезоне «Ростов» после 15-го тура занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Валерий Карпин
Данил Глебов
ФК Ростов
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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