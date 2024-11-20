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Экс-защитник «Пари НН» Тихий заявил, что не планирует завершать карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о планах по продолжению карьеры.

«Заканчивать пока не планирую, чувствую силы, все медобследования, тесты, которые сдаем на сборах, показывают, что могу продолжать. Дай бог, получится играть и после 35 лет. Я рассматриваю все варианты. Казахстан и «Урарту»? Испытываю большое уважение к Дмитрию Гунько как человеку и специалисту, пару лет назад связывались. Но пока скорее нет, чем да. Что касается Казахстана, тоже велись разговоры, но в эти чемпионаты, наверное, пока не намерен ехать. Хотелось бы попробовать свои силы в другом месте, а где именно, узнаем попозже. Пока тяжело загадывать конкретное место», — цитирует Тихого «РБ Спорт».

«Пари НН» объявил о расторжении контракта с 32-летним футболистом 15 ноября. Тихий выступал за нижегородцев с лета прошлого года. Он провел за команду 4 матча, не отличившись результативными действиями.

Последний раз защитник выходил на поле в матче против «Химок» (1:0) в 4-м туре РПЛ. Игра проходила 9 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Дмитрий Тихий
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