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Морозов считает, что Хлусевич помог бы еще «Спартаку»

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Спартака» Геннадий Морозов прокомментировал игру 23-летнего защитника красно-белых Даниила Хлусевича.

«Мне кажется, Хлусевич помог бы еще «Спартаку». Другое дело, что он перестал играть. Значит, у тренера есть причины не ставить его в состав. Он видит его каждый день на футбольном поле. Другие игроки лучше себя проявляют. Раз не играет, значит, не уровень «Спартака», не подходит пока. Надо больше тренироваться и проявлять себя, доказывать. Чтобы играть за «Спартак», надо повышать свой уровень на каждой тренировке. Все очень просто», — сказал Морозов Legalbet.

В этом сезоне Хлусевич сыграл 13 матчей за «Спартак» в различных турнирах, но не смог забить ни одного гола и не отдал голевых передач. Действующий контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Legalbet
Геннадий Морозов
Даниил Хлусевич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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