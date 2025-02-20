Глебов о переходе из «Ростова» в «Динамо»: «Это большой вызов. Надеюсь, будем бороться за Кубок и чемпионство»

Полузащитник Данил Глебов прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Динамо».

Московский клуб объявил о покупке 25-летнего россиянина в четверг, 21 февраля — в день закрытия зимнего трансферного окна в РПЛ.

«Я очень счастлив, горд, что клубы договорились между собой. Для меня это новый и большой вызов. Надеюсь, в этом сезоне будем бороться как за Кубок, так и за чемпионство. С кем знаком из «Динамо»? В последнее время переписывались и созванивались с Тюкавиным, с Макаровым давно знаком по молодежной сборной, Фомин — хороший парень. С ребятами знаком, жду встречи и начала тренировок. Первый матч за «Динамо» может быть против «Ростова»? Красивая история, наверное. Попрощаться с болельщиками не удалось, хочется красиво уйти», — сказал в интервью пресс-службе бело-голубых Глебов.

Глебов выступал за «Ростов» с января 2019 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт Глебова с «Динамо» действует до конца июня 2030 года.