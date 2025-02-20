Пиняев признался, что за всю жизнь прочитал одну книгу

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пирняев рассказал, что за всю свою жизнь прочитал лишь одну книгу.

«Я не любитель книг. Я единственное, что прочитал в своей жизни, это был Марк Твен, про остров что-то было», — сказал футболист YouTube-каналу Edams19.

В этом сезоне 20-летний Пиняев сыграл 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.