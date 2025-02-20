Боков — о Помазуне: «После его перехода в «Спартак» с ним не общались»

Вратарь ЦСКА Данила Боков прокомментировал «СЭ» переход экс-голкипера армейцев Ильи Помазуна в московский «Спартак».

«Виделись с ним, когда он индивидуально тренировался на стадионе «Октябрь». Новость о его переходе в «Спартак» повергла нас в шок. Тренировались, вроде, все хорошо было и в один день приходим, а Помаза нет. Думали, что травма, а потом выясняется вся эта ситуация понятная. Видимо, там какая-то внутрянка, в которую мы не лезем. Я Илье написал то, что было приятно работать. Помню, играя в академии, смотрел на него и подавал ему мячи. Потом смеялись с ним на тренировках с этого. Илья — вратарь очень хорошего уровня. Хочется пожелать ему только здоровья и удачи в дальнейшей карьере. Общались ли с ним после его перехода в «Спартак»? Нет, если честно. После этого не общались с ним», — сказал Боков «СЭ».

Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025 года. Контракт с 28-летним вратарем подписан на 2,5 года. За несколько месяцев до этого тренеры армейского клуба отстранили голкипера от тренировок с основой из-за того, что тот в одном из интервью не исключил возможного перехода в «Спартак».

(Дарик Агаларов)